Sciopero, Salvini risponde a Landini: "Non ho vinto io"

"Sciopero dei trasporti ridotto da 8 a 4 ore. Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini": Matteo Salvini lo ha scritto a corredo di un video postato sui suoi social, in riferimento alla precettazione dello sciopero convocato dai sindacati Cgil e Uil per venerdì 17 novembre. Non essendosi trovato un accordo tra sindacati e ministero dei Trasporti, il leader della Lega ha deciso di ricorrere a questo provvedimento previsto dalla legge, che ha consentito di dimezzare i tempi dell'agitazione.

"Venerdì si viaggia - dice Salvini nel video pubblicato sui social - il diritto allo sciopero è garantito ma per 4 ore, dalle 9 alle 13. Quindi niente Italia bloccata o in ginocchio giorno e notte, ma solo 4 ore di diritto allo sciopero, come era giusto che fosse". Il ministro, poi, ha voluto precisare: "Non ha vinto Salvini. Hanno vinto il buonsenso, il rispetto della legge e il diritto al lavoro, alla salute, allo studio e alla mobilità di decine di milioni di italiani. Certo, per arrivare a questo traguardo ne ho sentite di tutti i colori, 'squadrista, fascista, schizofrenico, arrogante, spregevole'. Faccio il ministro dei Trasporti e ho il diritto e il dovere di garantire la mobilità a 60 milioni di italiani, quindi bene così", ha chiosato.