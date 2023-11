Elly Schlein e gli "occhi sgranati"? Storace messo in croce dal Pd

17 novembre 2023 a

Francesco Storace, in un articolo su Libero, spiega di essere stato messo sotto accusa dal Pd, e dalla Vigilanza Rai per aver fatto una battuta sgradita sulla loro segretaria Elly Schlein, durante la trasmissione radiofonica Il rosso e il nero su RadioUno in particolare per aver detto: "Quegli occhi sgranati, che paura...". Parole innocenti: c’è un clima di inquisizione preoccupante.

