Viva Rai2!, Fiorello inchioda Elly Schlein: "Prima citavano Gramsci, adesso me"

Si è chiusa oggi venerdì 17 novembre la seconda settimana di VivaRai2!, il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona la sveglia a colpi di buonumore tra musica, balli, ospiti di lusso e soprattutto un'improbabile ed esilarante rassegna delle notizie del giorno.

Fiorello ieri è stato citato da Elly Schlein, leader del Partito democratico, per la frase: "Non avrei niente di nero da mettermi". Non poteva mancare, quindi, la sua replica: "Una volta i comunisti citavano Gramsci, oggi citano me... Intestatemi pure una piazza, però mentre sono in vita. Mi accontento anche di un passo carrabile, ci potete scrivere 'Qui Fiorello non può parcheggiare'", ha ironizzato lo showman.

"La Meloni, quando ha saputo che la Schlein non sarebbe venuta, ha subito detto 'Ora il Prosecco chi lo porta?'. Era molto dispiaciuta anche lei", ha concluso quindi Fiorello.

Ieri Elly Schlein, intervistata da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, ha detto: "Con la premier Meloni sa dove dobbiamo vederci? In Parlamento, dove da 9 mesi stiamo provando a parlare di salario minimo, dove abbiamo chiesto di portare un accordo internazionale come quello siglato con l’Albania. Ci vediamo in Parlamento, li aspettiamo lì". Quindi rispondendo poi a una domanda su una sua partecipazione ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia e all'accusa di temere il confronto, Schlien ha replicato: "La difficoltà di confronto ce l’hanno Giorgia Meloni e la maggioranza. È vero che non avrei nulla di nero da mettermi, ma il punto è che non è il caso di vederci alle feste di partito ma di vederci dove dobbiamo vederci, per confrontarci sui temi".