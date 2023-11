Sondaggio, Giuseppe Conte superato da Schlein? Le ultime cifre

18 novembre 2023 a

Elly Schlein a un passo dall'agganciare Giuseppe Conte nella lista dei leader più graditi dagli elettori: lo rivela l'ultimo sondaggio di Dire-Tecnè. Al primo posto resta la leader di Fratelli d'Italia nonché presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si attesta al 44%, con un calo dello 0,1% rispetto alla rilevazione precedente. Al secondo posto, invece, c’è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al 32,6%.

A seguire ci sono i due leader dell'opposizione: il capo del Movimento 5 Stelle perde lo 0,2% rispetto al sondaggio precedente e scende al 30,6%, mentre la segretaria del Pd guadagna lo 0,2 e sale al 30,5%. A un passo, quindi, da Conte. La leader del Pd "è vicinissima all’aggancio", si legge nel commento alla rilevazione. Pare che la popolarità del leader grillino sia in progressiva diminuzione rispetto ai tempi in cui risiedeva a Palazzo Chigi. E alla Schlein non mancherebbe molto per il sorpasso.

Dopo Conte e Schlein, in classifica ci sono il vicepremier e ministro dei Trasporti nonché leader della Lega Matteo Salvini al 29,2% (-0,1%), poi Emma Bonino di +Europa stabile al 25%, Maurizio Lupi al 24,8% (-0,2%), il leader di Azione Carlo Calenda al 20,6% (+0,1%), il verde Angelo Bonelli al 16,1% (+0,1%), il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni al 15% (-0,2%) e il numero uno di Italia viva Matteo Renzi al 14,8% (+0,1%).