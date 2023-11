Bongiorno, monito sul caso-Cecchettin: "La generosità in certi casi è pericolosissima"

23 novembre 2023 a

L'ennesimo femminicidio fa credere a Giulia Bongiorno che oggi "cè un’aggressività maggiore rispetto al passato". Il motivo? La tecnologia. Per la senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama i genitori devono combattere la battaglia "contro l’uso del cellulare". A suo dire "l’aggressività è aumentata da quando c’è un uso smodato". Prima firmataria della legge cosiddetta Codice rosso, Bongiorno ha ribadito la necessità di portare nelle scuole l’educazione al consenso. "Noi donne siamo piene di sensi di colpa da quando nasciamo. La grande generosità delle donne in certi casi è pericolosissima. I sensi di colpa a volte creano una generosità, con degli esiti fatali".

E sembra che per Giulia Cecchettin sia stato lo stesso. La ragazza, nonostante avesse lasciato il suo assassino da tempo, ha comunque deciso di continuare a frequentarlo. Una bontà d'animo quella della 22enne che le si è ritorta contro. Intanto, piccoli passi si stanno compiendo. È stata infatti approvata all'unanimità nell'Aula di Palazzo Madama il disegno di legge contro la violenza alle donne. Via libera su cui la leghista non può che dirsi soddisfatta: "Le misure approvate oggi rappresentano un importante mattone in più nell'edificio della legislazione sul contrasto alla violenza contro le donne. Siamo consapevoli che c'è tanto da fare ancora e che saranno sempre più decisive anche le campagne di informazione e sensibilizzazione soprattutto tra i più giovani".

In ogni caso "credo che in questi anni il Parlamento abbia fatto un percorso che non aveva mai fatto prima. Se guardiamo tutte le leggi che si sono succedute abbiamo creato un apparato di leggi molto avanzate. Nel 2019 abbiamo fatto il codice rosso, poi abbiamo fatto il codice rosso rafforzato. Oggi introduciamo queste misure, importanti, di cui mi piace il fatto che introducono dei tempi certi, perché sapete che la giustizia non ha mai tempi certi".