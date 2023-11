Beppe Grillo insulta Bongiorno in tv? Scandalo a sinistra: tutti muti

13 novembre 2023 a

a

a

Beppe Grillo, ospite a Che tempo che fa, da Fabio Fazio, su Canale Nove, nella puntata del 12 dicembre ha insultato Giulia Bongiorno in diretta. Caso vuole che la Bongiorno sia l'avvocato della ragazza che ha accusato di stupro di gruppo Ciro Grillo, il figlio del fondatore del Movimento 5 stelle, appunto, e i suoi amici. "C'è la Bongiorno. È un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali, dove c'è una causa a porte chiuse...", attacca Grillo.

Che tuona ancora: "È inopportuno. Si mischia tutto e vediamo cosa succede". A quel punto persino il conduttore capisce che è un terreno scivoloso e lo ferma: "È inopportuno anche parlarne". "Ma no", ribatte l'Elevato, "mica ne voglio parlare". Epperò quello che doveva dire lo ha detto.

"Ho le domande intatte”: Fazio confessa, “schiavo” di Grillo

Reazioni a questa pesante dichiarazione sulla Bongiorno? Nessuna. Nessuno si indigna. Però quanto si trattava del figlio di Ignazio La Russa - accusato di stupro ma non ancora rinviato a giudizio - si erano scatenati in molti. Tutti a criticare il presidente del Senato che aveva solo detto di averlo interrogato e di essere certo della sua innocenza.

Una polemica durata giorni. E adesso però stanno tutti in silenzio sul figlio di Grillo e sulle frasi inopportune dette in diretta da Fazio. In questo caso nessuna levata di scudi per la presunta vittima di stupro.