Mattarella, i Cugini di Campagna lo "circondano": ecco la sua reazione

Colpo di scena al Quirinale: i Cugini di Campagna circondano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli cantano "Lettera 22", il brano portato a Sanremo la scorsa edizione. "Non lasciarmi solo, non lasciarmi qui": cantano a squarciagola a un passo dal capo dello Stato. Uno di loro lo tiene addirittura per mano. Mattarella, di tutta risposta, pur mantenendo la sua solita e sempre apprezzata compostezza, si lascia sfuggire un sorriso e un piccolo cenno di intesa con i cantanti. Che alla fine gli dicono: "Non ci lasciare mai presidente".

Il video di questo simpatico e insolito siparietto è diventato virale in poco tempo sui social. E tanti sono stati i commenti degli utenti. Qualcuno, in particolare, ha ironizzato sulla reazione del presidente: "Lui letteralmente 'portateli via'". Anche se la maggior parte ha comunque apprezzato l'atteggiamento del capo dello Stato: "Mattarella è un grande", ha scritto un utente. Un altro invece: "Questo rende il web un posto migliore". E ancora: "Salvate il soldato Mattarella".

Questo momento di convivialità è avvenuto oggi al Quirinale, dove il presidente della Repubblica ha ricevuto una delegazione dell’Associazione Fonografici Italiani, in occasione del 75° anniversario di costituzione dell’AFI. Dopo gli interventi del Presidente dell’AFI, Sergio Cerruti, e del Maestro Beppe Vessicchio, Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Poi c’è stato anche un altro fuoriprogramma musicale: tutti hanno cantato insieme "Nel blu dipinto di blu".