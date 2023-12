Salvini travolge Nardella con un video: "Quattro amici al bar"

04 dicembre 2023 a

"Firenze, la tristissima 'contromanifestazione' di sinistra e centri sociali", è il titolo del video de La Nazione rilanciato sui social da Matteo Salvini. Che commenta: "Quattro amici al bar. In attesa che il bar venga svenduto!".

Durante il corteo a piazzale Michelangiolo, a Firenze, contro il raduno dei sovranisti, infatti, i "contromanifestanti" gridano: "Europa, Europa, Europa" e sventolando il tricolore insieme alla bandiera dell'Unione europea cantano tutti in coro "Bella ciao".

Poi mentre sfilano per il capoluogo toscano si sente qualcuno che urla: "Salvini in miniera, Nardella in fonderia, è questa la nostra democrazia"; "Siamo tutti antifascisti". E ancora si legge su uno striscione: "Salvini e Le Pen, Firenze vi schifa".

Alla Fortezza da Basso di Firenze per ’liberare l’Europa' (Free Europe) mentre andava in scena la kermesse organizzata dal gruppo di Identità e democrazia all’Europarlamento, in città si sono alternate quattro contro-manifestazioni, tre promosse dalla Rete democratica fiorentina più un'altra che portava la firma di Firenze Antifascista. "Oggi c’è il primo partito di Francia, di Olanda, di Austria, del Belgio, il secondo partito di Germania e un partito di governo italiano. Non siamo un cantiere nero, anzi c’è un’onda blu", tuona il vicepremier e leader della Lega Salvini. "La Lega non governerà mai con i comunisti e i socialisti" e "il centrodestra scelga tra l’inciucio con socialisti e sinistra e un governo di centrodestra".