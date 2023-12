Piantedosi, sinistra travolta: "Costi accordo con Albania inferiori a quelli sui giornali"

06 dicembre 2023 a

Il ministro Piantedosi risponde al Question time in Parlamento sul fronte immigrazione e sull'accordo siglato dall'Italia con l'Albania. Di fatto a sinistra e su qualche "giornalone" sono finiti nel mirino i costi di questo patto con Tirana. Costi stimati senza sentire la relazione del ministro che in Aula ha spigato punto per punto i termini di questo accordo. E di fatto il titolare del Viminale ha messo a tacere lo sbraitare dei progressisti che in queste settimane ha messo nel mirino un'intesa che potrebbe cambiare radicalmente la gestione dei flussi migratori che arrivano sulle nostre coste.

E il ministro Piantedosi non ha usato giri di parole per definire le stime di costo che sono state fatte da una parte della stampa (notoriamente avversa alle politiche del governo): "Quanto ai costi per l’attuazione del protocollo con l’Albania assicuro che lo stanziamento necessario è di certo inferiore a quanto emerso sugli organi di stampa e che la sua puntualizzazione è in corso a livello delle strutture ministeriali competenti. In ogni caso di risorse che rappresentano un investimento sul piano della gestione dei flussi migratori da valutare anche in relazione alle possibili compensazioni che gravano sul sistema nazionale di accoglienza". Infine, sempre Piantedosi, ha sottolineato quanto sia importante questo protocollo firmato con Tirana: "Il protocollo sottoscritto tra Italia e Albania è uno strumento inedito e particolarmente innovativo in linea con gli obiettivi del governo in materia migratoria tra i quali rimane in primo luogo fermare le partenze agendo grazie a una forte iniziativa internazionale ed europea sulle cause che alimentano i flussi".