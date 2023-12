Bruno Vespa, sinistra travolta: "Governo tecnico? Accade solo in Italia"

06 dicembre 2023 a

a

a

Bruno Vespa non usa giri di parole. Il conduttore di Porta a Porta, ospite a Stasera Italia, il talk show condotto da Nicola Porro, mette nel mirino chi critica la riforma sul premierato che il governo ha in cantiere. Di fatto il cambiamento dell’architettura istituzionale che darebbe più stabilità ai governi viene fortemente osteggiata dal Pd e da tutta la sinistra. Del resto i progressisti sono stati abituati a governare con colpi di mano dentro ai palazzi senza passare dalle urne.

E cosi Vespa tra le righe smaschera proprio la sinistra che tanto sbraita contro la riforma lanciata da Giorgia Meloni: "Il premier nel mio libro è stato molto chiaro, questa riforma serve per dare stabilità agli esecutivi ma soprattutto a evitare il proliferare di governi tecnici".

"Sei mesi dopo la morte di Berlusconi": Forza Italia, Bruno Vespa zittisce i gufi

Ma Vespa fa poi un ragionamento più approfondito che smonta del tutto le obiezioni della sinistra. "Ditemi voi in quale altro Paese europeo va al potere un governo tecnico evitando così il passaggio alle urne. Evidentemente c'è qualcosa di sbagliato a casa nostra o no?". E davanti a questa domanda crollerebbe tutta la retorica della sinistra che negli ultimi anni è stata sempre al governo senza mai sottoporsi al giudizio degli elettori. E quando l'ha fatto è arrivata una sonora batosta come nel caso del voto del settembre 2022 quando a trionfare è stato il centrodestra. E allora il sospetto in questo caso è legittimo: forse dietro al "no" alla riforma c0è la paura di non poter più rientrare a palazzo Chigi usando il governo tecnico di turno?