Dl Anticipi, Santanchè: "Mettiamo ordine nel far west degli affitti brevi"

“Con l’approvazione al Senato dell’emendamento sugli affitti brevi, contenuto nel DL ‘Anticipi’, diamo un forte segnale della volontà di mettere ordine nell’attuale far west delle locazioni turistiche come mai nessuno, prima di noi, ha avuto il coraggio di fare": a dirlo la ministra del Turismo Daniela Santanchè, in riferimento alla modifica per contrastare l'evasione fiscale che introduce l'obbligo di esposizione del Cin, Codice identificativo nazionale, per gli affitti brevi, con le relative sanzioni (fino a 8mila euro) per inadempienza.

L'esponente di Fratelli d'Italia ha poi rivendicato: "La grande battaglia, che per prima ho portato avanti sul Cin, diventerà finalmente legge dello Stato. Questo, insieme ad altri elementi qualificanti inseriti nell’emendamento, consentirà al settore di compiere un passo in avanti”.