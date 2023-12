Atreju? "Lotta al grande nemico": perché Giorgia Meloni ha scelto questo nome

15 dicembre 2023 a

Come ogni anno, prende il via Atreju. Quest'anno la festa di Fratelli d'Italia si tiene ai giardini prospicenti Castel Sant’Angelo, a Roma. Un appuntamento che va avanti dal 1998 e che è organizzato dai giovani del partito, prima come "Azione Giovani", poi con "Gioventù Nazionale". Ma da dove deriva il suo nome? Il riferimento - spiega Affaritaliani.it - è a un bambino "Pelleverde", uno dei personaggi principali de "La storia infinita".

Tra i protagonisti del romanzo dello scrittore tedesco Michael Ende, il bambino vive in una tenda, come tutti i membri del suo popolo ed è orfano perché i suoi genitori sono stati uccisi da "Bufalo di Porpora" alla cui caccia si dedica. Atreju nella lingua dei Pelleverde significa "figlio di tutti" e con questo nome affronterà le sue avventure in Fantàsia, la terra immaginaria in cui si svolge il romanzo e il film.

Certo è che Atreju non può non ricordare un'altra saga epica: "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit", le due opere fantasy dello scrittore britannico J. R. R. Tolkien molto amate dal premier. Nell'edizione 2023 della festa di FdI saliranno sul palco, tra gli altri, Edi Rama, presidente dell'Albania, Santiago Abascal, leader del partito spagnolo Vox e Rishi Sunak, primo ministro inglese. Uno degli ospiti più attesi è l'imprenditore Elon Musk. Tra i politici italiani presenti Meloni e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ma anche membri dell'opposizione come Matteo Renzi, Carlo Calenda e Michele Emiliano.