Atreju, Lollobrigida: "Carne sintetica? Poltiglia per tutti, abbiamo detto no"

16 dicembre 2023 a

a

a

"Hanno detto che è un cibo che serve all’elite, ai vegetariani che magari dicono che potrebbero mangiarla. Ma non è così, i ricchi mangeranno prodotti di alta qualità invece ai poveri gli daranno prodotti fatti in laboratorio": il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida lo ha detto a proposito della carne sintetica, nel suo intervento alla tavola rotonda "Il valore della qualità per il benessere di persone e imprese" ad Atreju.

"La carne sintetica - ha continuato Lollobrigida - è una poltiglia uguale per tutti che puoi distribuire facilmente con la produzione in mano di poche industrie". E ancora: "Non ci arrendiamo a un mondo diviso in caste ma vogliamo dare cibo a tutti, buon cibo a tutti". Di qui il riferimento al Piano Mattei di Giorgia Meloni: "Collaborare e far crescere l’Africa con l’autosufficienza alimentare. Sarà il primo punto del G7 che l’Italia presiederà".

Ecco chi è il ministro più ricco del governo Meloni. E all'ultimo posto...

Commentando le dichiarazioni rilasciate dal premier albanese ad Atreju, invece, il ministro ha affermato: "Rama ha detto delle parole importanti, credo che abbia anche chiarito un aspetto: quando tu sei generoso nella storia, qualcuno poi se ha coscienza ti ripaga. E il popolo italiano nei confronti degli albanesi è stato un popolo generoso. Oggi l’Albania è cresciuta e vuole restituire quello che può all’Italia". Il riferimento è all'intesa sui migranti. Quelle di Rama - ha continuato Lollobrigida - "sono state parole che hanno toccato chiunque. Penso che abbia coscienza di quello che abbiamo rappresentato nella storia con il nostro modo di essere, di rappresentarci, e anche di consolidare i rapporti su fatti concreti con altre nazioni del Pianeta".