Giuseppe Conte, schiaffo a Schlein: "Federatrice? Sì, delle correnti Pd"

18 dicembre 2023 a

a

a

"Mi auguro che Elly Schlein sia la federatrice, sì, una grande federatrice delle correnti del Partito democratico, che ne ha proprio bisogno di fare chiarezza al proprio interno sui vari passaggi". È un clamoroso "vaffa" quello di Giuseppe Conte alla segretaria del Pd. "Con Schlein lavoro bene", precisa, ma rimarca: "Per quanto riguarda il M5s non abbiamo bisogno di un federatore". Insomma, è evidente che Conte non riconosce quel ruolo alla Schlein.

E da parte sua Elly che risponde? Nulla. Lei continua a comportarsi da "federatrice". "Il nostro avversario è e resta Giorgia Meloni e il suo governo", rimarcano dal Nazareno ricordando che mai una parola è stata detta contro le altre opposizioni. Semmai "Schlein ha sempre cercato di costruire battaglie comuni sui temi, come sul salario minimo, avendo lei la responsabilità di guidare il primo partito dell’opposizione", sottolineano dallo staff della segretaria nei giorni in cui viene alimentata la soluzione di risolvere il tema della guida del centrosinistra prendendo a modello la coalizione avversaria: nel centrodestra chi prende più voti, conquista la leadership. Che una strada del genere sia più o meno percorribile o realizzabile, conferma comunque la posta del voto di giugno.

Lacrime, grinta e bordate: che fine farà il Pd

Tant'è. Se Schlein non ribatte al leader del Movimento 5 stelle, a farlo ci pensa la vicepresidente del Parlamento europeo, la dem Pina Picierno: "Conte dovrebbe essere più rispettoso e ricordare che il moltissimi casi, per esempio nel caso di moltissime competizioni regionali e locali, la nostra comunità politica ha dato prova di molta generosità e di moltissima pazienza. Ma ogni pazienza ha un limite. È tempo di costruire un’alternativa alla destra, chiarisca senza giri di parole se intende costruirla insieme o se per suoi interessi elettorali, a prevalere è la corsa contro il Pd".