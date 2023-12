Unirai contro il Pd: "Non spetta a un partito politico"

28 dicembre 2023 a

«Il libero sindacato dei giornalisti Rai “Unirai” esprime solidarietà e sostegno alla collega Valeria Ferrante diffidata dall’avvocato Lorenza Guttadauro già difensore di Matteo Mesina Denaro. Il legale sostiene che una sua intervista telefonica realizzata dalla Ferrante sarebbe stata impiegata in maniera non consensuale in uno speciale sulla mafia».

Il segretario di Unirai, Francesco Palese, sostiene anche che «il comportamento della collega Ferrante è stato assolutamente corretto e pienamente dentro la cornice deontologica che caratterizza usualmente il lavoro dei giornalisti del servizio pubblico».

Poi la stoccata, ma non all’avvocato: l’Unirai esprime anche «stupore per l’intervento del Partito democratico in difesa della collega Ferrante» e ricorda « come non spetti a un partito politico tutelare un giornalista del servizio pubblico in una vertenza legale, dato che tale compito è già pienamente svolto dal direttore di testata Paolo Petrecca, dagli uffici legali dell’azienda e in ultima analisi anche dalle organizzazioni sindacali di categoria che, come la nostra, si sentano chiamate a farlo».