03 gennaio 2024 a

Con meno deputati la Camera lavora di più. A confermarlo i numeri riportati da Antonio Castro. Risultato? Negli ultimi 14 mesi, vale a dire da inizio della legislatura guidata dalla maggioranza di centrodestra, aumenta l’attività operativa di Montecitorio. In particolare, raddoppiano i provvedimenti approvati mentre quadruplica l'attività istituzionale. Ma non solo, perché con Lorenzo Fontana presidente della Camera dei deputati sono moltiplicati i rapporti con l'estero. Tutte cifre che mettono in imbarazzo la sinistra.

