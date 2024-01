Pozzolo, pagliacciata-Pd: "Interrogazione su Delmastro"

06 gennaio 2024 a

Il Pd le prova tutte. Visti i flop nei sondaggi, i dem cavalcano l'onda del caso Pozzolo. Nonostante Giorgia Meloni abbia già annunciato la sua sospensione da Fratelli d'Italia, il partito di Elly Schlein rincara la dose. E non lo fa con il deputato indagato, bensì con Andrea Delmastro. La sua "colpa"? La sua presenza alla festa di Capodanno nella quale si sarebbe imbucato Emanuele Pozzolo, il parlamentare dalla cui pistola è partito un colpo che ha ferito un altro ospite. Tutto vero.

"Dopo l'interrogazione dello scorso agosto per la festa nella caserma Salaris di Biella - fanno sapere i senatori del Pd in commissione Giustizia Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli, Anna Rossomando e Walter Verini -, presentiamo nuovamente un'interrogazione ai ministri Nordio e Piantedosi, che ancora una volta riguarda il sottosegretario Delmastro e la sua delega alle carceri. Delmastro è infatti coinvolto per l'ennesima volta in una situazione, l'ormai famosa festa di Capodanno di Rosazza, che per elementi e contesto che quotidianamente emergono nelle ricostruzioni di stampa, richiederebbe da parte del governo un immediato accertamento dei fatti che ogni giorno appaiono più inquietanti".

Ecco allora che i dem vanno al sodo: "Per questo è quanto mai urgente un chiarimento, ad esempio rispetto a quali rapporti Delmastro intrattenga con settori della polizia penitenziaria vicini al suo partito e se non si stiano scambiando delega e ruolo con attività di propaganda di partito. Questa volta attendiamo una riposta dal ministro Nordio che non può continuare a trincerarsi nel silenzio rispetto alle azioni del suo sottosegretario che appare manifestamente inadeguato rispetto al ruolo che ricopre". Insomma, ora la colpa sarebbe di Delmastro.