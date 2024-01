FdI, Emanuele Pozzolo sospeso dal gruppo alla Camera

09 gennaio 2024 a

a

a

Il deputato Emanuele Pozzolo, è stato sospeso dal gruppo di FdI alla Camera. Protagonista della vicenda dello sparo di Capodanno adesso paga il conto con il partito. Era stata la stessa Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di inizio anno a chiedere la sospensione di Pozzolo dal gruppo parlamentare. E adesso è arrivato il verdetto.

E su questo caso in mattinata era intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 a "Non stop news", il vicepremier Matteo Salvini: "Sul caso Pozzolo condivido le parole di Giorgia Meloni e rimango convinto della necessità di garantire la difesa ai cittadini perbene, ma questo non vuol dire non usare la testa. Sono vicino a coloro che, se aggrediti, reagiscono e ne hanno tutto il diritto, senza subire processi. Ma chi fa il parlamentare ha una responsabilità in più".

Sul fronte delle indagini è arrivata anche la testimonianza dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella, Davide Zappalà: "Ero presente nella sala, ma ci sono indagini in corso e vorrei attenderne l’esito. Non ho avuto modo di assistere alle parti principali della vicenda. Ho sentito il botto, non ho visto chi ha sparato e neanche l’onorevole Pozzolo con la pistola in mano. Ho visto la pistola per la prima volta al termine della serata quando i marescialli l’hanno messa via. Credo che si stia esagerando sull’attenzione mediatica, per quanto fossero presenti personaggi di primo piano". La sinistra in questi giorni ha usato il caso-Pozzolo per colpire il premier, ma di fatto la sospensione del parlamentare è la risposta più chiara allo sbraitare dei compagni. Il deputato potrebbe confluire nel gruppo Misto.