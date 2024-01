Giovanna Pedretti, la figlia contro Selvaggia Lucarelli: "Mia mamma massacrata"

15 gennaio 2024 a

a

a

La morte di Giovanna Pedretti sta scuotendo l'Italia. Tanti ancora gli interrogativi dietro quello che sembrerebbe un suicidio. La donna, il cui corpo è stato rinvenuto domenica nel Lambro, era stata al centro di un caso di cronaca. Titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, era stata attaccata sui social per una recensione. La donna aveva infatti risposto a un presunto cliente che criticava il locale, non per il mangiare ma per aver cenato a fianco di gay e disabili. Il ristorante aveva risposto invitando il cliente a non presentarsi più. Ma c'è chi ha messo in dubbio la veridicità del tutto.

Tra questi Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli. Da qui lo sfogo della figlia di Giovanna: "L’accanirsi è pericoloso. Grazie ’signora per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima", scrive su Instagram a corredo dello screenshot di una storia della Lucarelli stessa. Il commento è alla storia pubblicata dall'opinionista ieri sera, dopo il ritrovamento del cadavere di Giovanna Pedretti, in cui la giornalista denunciava che "i social sono pericolosi" e osservava che "la distanza tra l’altare e la polvere è un nanosecondo". Sconcerto e rabbia si respira anche in paese: "Siamo assediati dai giornalisti. Andate via. Qualcuno li mandi via".

"Ferite sui polsi". Come hanno trovato Giovanna: ristoratrice morta, una pista terrificante

Da una prima ricostruzione, Giovanna si sarebbe allontanata da casa verso le 4 del mattino di domenica per dirigersi verso il ponte di Viale dell’Autonomia lungo il fiume Lambro. Pedretti, secondo quanto apprende LaPresse, aveva già perso un fratello, Stefano, che si era suicidato oltre 10 anni fa all'incirca nello stesso periodo di gennaio.