M5s, Tridico candidato alle Europee? "Conte me lo ha chiesto, ci sto pensando"

17 gennaio 2024 a

a

a

Candidato alle Europee con il Movimento 5 Stelle? Perché no. Pasquale Tridico ammette di star pensando a una sua possibile discesa in campo su precisa rischiesta del leader grillino. L'ex presidente dell'Inps, nonché "ideologo" del reddito di cittadinanza, potrebbe candidarsi come capolista nella circoscrizione Sud. "È vero - conferma all'Adnkronos -, Giuseppe Conte mi ha chiesto di candidarmi, a oggi però non sono candidato. C'è una valutazione in corso da parte mia, sto prendendo in considerazione questa possibilità ma per ora c'è nulla di ufficiale".

Non resterà dunque che attendere almeno qualche settimana, il tempo che si è preso Tridico, "poi scioglierò la riserva". In caso di candidatura nelle file del Movimento, l'economista prenderà spunto dalle misure grilline adottate durante il Covid, perché "la gestione di quella emergenza è stata un vero e proprio miracolo, peraltro in un momento tragico della storia del paese. Una fase in cui lo Stato ha fatto sentire la sua presenza".

E a suo dire non sarebbe il solo a pensarlo: "Io giro l'Europa - prosegue - e tanti mi dicono che per la prima volta l'Italia è stata è stata un 'benchmark' nelle politiche sociali, nel trovare un compromesso tra sicurezza sociale, quella economica e tutela delle libertà individuali. Le restrizioni ci sono state, ma erano necessarie. Abbiamo avuto una grande crescita economica, frutto delle politiche messe in campo durante il 2020: politiche espansive, accompagnate dal blocco dei licenziamenti e misure di contrasto alla povertà". Tutti, li definisce, "provvedimenti che hanno avuto un impatto molto positivo sulla ripresa. Basti pensare che nel 2018 non avevamo ancora recuperato i livelli di Pil 'ceduti' con la crisi finanziaria del 2009".