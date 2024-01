Renzo Piano nel mirino di Forza Italia: "Indaghiamo su di lui", compensi nel mirino

18 gennaio 2024 a

Renzo Piano nel mirino di Forza Italia. Gli azzurri, fa sapere Adriano Paroli, starebbero scavando a fondo sull’archistar e senatore a vita. Stando al parlamentare "indaghiamo su Piano", chiedendo alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari accertamenti su alcune cariche. Più nel dettaglio, alcuni ruoli rivestiti dall'architetto e alcuni compensi che ottiene da altri Paesi.

Non una novità in Forza Italia. Gli azzurri già al momento della nomina del senatore a vita diedero battaglia, rivangando alcune sue dichiarazioni su Silvio Berlusconi. All'epoca, in un’intervista, lo avevano definito "un esempio terribile" per l’Italia, un politico che aveva "dato ossigeno alle parti peggiori della società". Per Piano si trattava di una "questione morale" e non di un problema di destra o sinistra.

Ma l'architetto non è l'unico sotto la lente di ingrandimento del partito guidato da Antonio Tajani. Secondo quanto diffuso da Repubblica, gli azzurri starebbero passando al setaccio anche le cariche di altri colleghi. Come quella rivestita dal pentastellato Luca Pirondini, componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, "anche ai fini delle valutazioni su eventuali profili di ineleggibilità".

In risposta, il leghista Manfredi Potenti si è subito detto disponibile a convocare il Comitato "per lo svolgimento dell’istruttoria sulle cariche ricoperte dai senatori, ai fini delle conseguenti valutazioni che saranno poi rimesse alla Giunta". E non è tanto diverso il parere del presidente dem Dario Franceschini che ha ribadito quanto sia "senz’altro utile che il Comitato per l’esame delle cariche si attivi sollecitamente", ma per una "disamina di carattere generale" sugli incarichi ricoperti dai senatori. E ancora, si è detto favorevole a un accertamento da compiere "con particolare riferimento ad alcuni casi oggetto di segnalazione". Renzo Piano compreso.