Emanuele Pozzolo, "porto abusivo d'armi": l'ultima accusa della Procura

Si complica la posizione di Emanuele Pozzolo, l'onorevole dalla cui pistola è partito un colpo che ha ferito di striscio un 31enne a una festa di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella. Il ferito era il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, pure lui presente all'evento. Il deputato, pur ammettendo di essere il proprietario dell'arma, ha sempre negato di essere stato lui a sparare. Tuttavia, è proprio quell'arma, un mini revolver, a rendere oggi ancora più scomoda la sua posizione. Pozzolo, infatti, risulta indagato adesso anche per porto abusivo di armi. La nuova accusa deriva dal fatto che la mini pistola sarebbe un'arma da collezione che il parlamentare, ex FdI, non avrebbe dovuto portare con sé quella sera.

L'arma in questione, stando a quanto appreso dall'Ansa, è una pistola revolver della North American Arms Provo Ut calibro 22 long rifle, ovvero una mini-pistola, di una decina di centimetri. Si tratta di un'arma così piccola che la si può tenere nel palmo di una mano. Era stata sequestrata a Pozzolo subito dopo la festa di Capodanno, insieme alle munizioni e al proiettile che era stato estratto dalla coscia del ferito. Per il deputato, insomma, la nuova accusa si somma ora alle altre formulate dalla procura di Biella nei giorni scorsi, cioè lesioni colpose, accensioni pericolose e omessa custodia di armi.