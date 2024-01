Sondaggio Dire-Tecnè, Meloni al primo posto. E Conte "si mangia" Schlein

30 gennaio 2024 a

Gli italiani premiano il centrodestra. Ai primi due posti dei leader più graditi, ecco che si piazzano Giorgia Meloni e Antonio Tajani. A confermarlo il sondaggio di Dire-Tecnè, che vede il premier ottenere il 44,3 per cento, seguita da Antonio Tajani (33,8). Terzo posto per Giuseppe Conte, quarto per Elly Schlein e quinto per Matteo Salvini. Il leader del Movimento 5 Stelle ottiene il 31 per cento (+0,1 registrato il 25 e 26 gennaio), la dem si ferma al 29,2 e il segretario della Lega raggiunge il 28,9.

A seguire un altro leader di centrodestra Maurizio Lupi (24,1%). Brutte notizie invece per il centrosinistra, che ottiene - in fatto di leader e non solo - i fanalini di coda: Emma Bonino (23,9%), Carlo Calenda (20,5%), Angelo Bonelli (15,7%), Nicola Fratoianni (15,1%) e Matteo Renzi (14,7%). Anche in fatto di partiti, le forze al governo rimangono salde tra i primi posti. Fratelli d’Italia è ancora il primo partito con il 28,8 per cento (-0,1 rispetto a una settimana fa).

E ancora, si piazza il Pd al 19,5 (+0,2). Segno positivo per i grillini che guadagnano lo 0,1 e si attestano al 16,4 per cento. A seguire gli altri due partiti della coalizione di governo: con Forza Italia al 9,4 (+0,1), un punto sopra la Lega all’8,4 (-0,1). Chiudono la classifica Azione (3,6), Avs (3,5), Iv (3), +Europa (2,2). Intanto, la più vicina prova del nove per tutti i partiti saranno le Europee. La discesa in campo di Meloni e Schlein è ancora un punto interrogativo, con entrambe che si prendono ancora del tempo.