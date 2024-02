Francesco Lollobrigida, il "blitz" sulla Nomentana tra gli agricoltori

09 febbraio 2024 a

"Vi ringrazio per quello che avete fatto negli anni in cui avete garantito la continuità di questo asset strategico" ovvero l’agricoltura. Lo ha affermato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, in un comizio improvvisato al presidio dei trattori su Via Nomentana, poco fuori Roma. Lollobrigida ha ricordato la posizione in Europa tenuta dalla premier Giorgia Meloni ed è tornato ad attaccare le imposizioni agli operatori del settore, spiegando che "i nostri agricoltori sono i più rispettosi dell’ambiente".

"Io prima o poi me ne andrò ma voi rimarrete sempre" ha sottolineato Lollobrigida. "Farò il possibile, vi garantisco il mio impegno: sono sempre pronto al confronto e spero che in futuro non possiate dire che vi ho deluso" ha concluso ribadendo ai presenti "sono qui e resto a salutare chi voglia farlo".Il ministro ha poi aggiunto: "Ci sono cose che non dipendono da noi, ma dall’Unione europea".

Ufficiale: trattori a Palazzo Chigi. Il retroscena sulle trattative: nel mirino c'è l'Ariston

E proprio questa sera, nel corso della quarta serata al Festival di Sanremo, la protesta degli agricoltori approda sul palco dell'Ariston con la lettura da parte di Amadeus di un comunicato che riassume i motivi di questo stato di agitazione che va avanti ormai da parecchi giorni. Il conduttore lo aveva promesso e di fatto sale anche lui sui trattori...