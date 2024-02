Maria Elena Boschi contro Calenda: "Ossessionato, lotta nel fango"

11 febbraio 2024 a

E fu così che l'alleanza del Terzo Polo finì nel fango. Letteralmente. Maria Elena Boschi, esponente di spicco di Italia Viva e storica fedelissima di Matteo Renzi, risponde all'appello di Emma Bonino per una alleanza tra IV e +Europa e contemporaneamente sgancia un siluro sull'ex compagno di lista Carlo Calenda, leader di Azione, definito "ossessionato".

"Lasciamo a Calenda la lotta nel fango - sottolinea l'ex ministra delle Riforme nel governo Renzi in una intervista a Repubblica -. Per la lista di scopo 'Stati Uniti d'Europa' noi ci siamo". "C'è bisogno di un'alleanza riformista ed europeista alternativa ai sovranisti e anche al massimalismo di sinistra", sottolinea la deputata di IV, che si concentra poi sull'ex partner centrista.

"Non mettiamo veti su Calenda, prendiamo atto dei veti che mette lui. È vero che i matrimoni si fanno in due. Ma per salvare l'Europa servono i voti più che i veti. Non saremo noi a boicottare il progetto, ma certo non abbiamo problemi a correre da soli. Se salterà la lista di scopo, siamo pronti. Non abbiamo mai replicato agli attacchi di Calenda. Non c'è nessun conflitto di interessi. Semmai c'è un conflitto di coerenza di Calenda. Del resto è lui in 6 mesi ad aver rotto con Enrico Letta, Bonino e poi il Terzo Polo".

"Proprio alla luce delle alleanze che si stanno costruendo nel fronte sovranista e di estrema destra, c'è bisogno di un progetto alternativo forte - conclude la Boschi -. A giudicare dalla partecipazione alle nostre iniziative non arriveremo al 4, ma al 5%. Sugli Stati Uniti d'Europa noi ci siamo, ma se dovesse saltare andremo da soli con Renzi candidato in tutte le circoscrizioni. Se gli sarà chiesto di fare un passo indietro, ne discuteremo". Una alleanza con il M5s per le Europee, invece, secondo la Boschi "è fuori discussione. Mi pare che su questo sia stata chiara anche Bonino".