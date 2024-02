Giorgia Meloni contro De Luca: "Intollerabili violenze verbali", l'appello a Schlein

12 febbraio 2024 a

Prenda le distanze dalle "intollerabili violenze verbali" di Vincenzo De Luca: la premier Giorgia Meloni ha lanciato questo appello alla segretaria del Pd Elly Schlein attraverso un post su Facebook. La presidente del Consiglio, in particolare, non tollera i termini usati dal governatore della Campania nei confronti dell'esecutivo: "'Imbecilli, farabutti, delinquenti politici'. Con questa elaborata analisi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, appella il Governo per illustrare la sua posizione sui fondi di coesione", ha scritto la Meloni nel suo post.

La risposta della Schlein non è tardata ad arrivare. Secondo lei, la premier dovrebbe occuparsi del giudizio degli italiani anziché dei toni: "Fossi in Meloni sarei più preoccupata delle politiche scellerate del suo esecutivo, che vuole spaccare l’Italia con l’autonomia differenziata e regionalizzando la scuola, che ha tagliato la sanità pubblica e aumentato la precarietà". Fratelli d'Italia, intanto, rilancia le accuse della premier sugli "impresentabili metodi democratici" di De Luca. Ieri Edmondo Cirielli, vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ci è andato giù pesante: "È confuso e come un cinghiale in una rete, che egli stesso ha costruito maglia per maglia, grugnisce e si agita fino allo stremo delle forze".

Il governatore campano ha quindi risposto: "Sono onorato e commosso per l'attenzione che mi dedica l'onorevole Meloni. Davvero non merito tanto. Ma stia sereno il premier! Davvero non ha motivo né di zelarsi né di preoccuparsi. Intanto, le rivolgo da subito un invito a un confronto pubblico, dove e come lei ritiene, sui problemi di merito, rispetto ai quali non viene data mai nessuna risposta”. Poi ha invitato la Meloni a "non fingersi turbata" per qualche "meritata sciabolata verbale". Intanto, si prepara a protestare venerdì 16 febbraio a Roma, a piazza Santi Apostoli, al grido di “questo governo è nemico del Sud”.