Sondaggio Tecnè, Fdi in testa, Pd al 20%: chi rischia il disastro alle Europee

Il sondaggio Tecnè-Dire mostra una situazione cristallizzata nella lotta tra i partiti per raggiungere i consensi degli elettori in vista delle Europee del 2024. A giugno un importante appuntamento potrebbe decidere due cose: il futuro della coalizione di centrodestra che potrebbe uscirne rafforzata e il crollo (probabile) della leadership della Schlein. Un risultato inferiore al 20 per cento potrebbe mettere in discussione la sua poltrona al Nazareno.

Una circostanza che di fatto la segretaria del Pd deve tenere ben presente e che potrebbe rappresentare la sua fine politica. Ma andiamo ai numeri. Fratelli d'Italia mantiene sempre la testa della classifica delle preferenze con il 28,4 per cento facendo registrare una lieve flessione dello 0,1 per cento. Il Pd è al 20 per cento con una lieve crescita dello 0,2. Al terzo posto c'è Il Movimento Cinque Stelle con con il 16 per cento che perde lo 0,2 in sette giorni.

Poi c'è al 9,2 per cento Forza Italia e la Lega che è stabile all'8,2 con una lieve flessione dello 0,2. Sinitra Italiana e Verdi crescono e vanno al 3,9. Poi c'è Azione al 3,8 per cento e Italia Viva al 3 per cento. La soglia di sbarramento per l'Europarlamento è al 4 per cento e dunque, numeri alla mano, in tanti rischiano di non vedere la luce di Strasburgo. Da qui a giungo la partita sarà dura e lunga. E i partiti di coda si giocano davvero il tutto per tutto.