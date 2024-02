Ghali premiato dai fan di Hamas va da Fazio a farci il sermone

19 febbraio 2024 a

a

a

Ghali è andato da Fabio Fazio a Che tempo che fa a fare il suo sermone. L'artista, scrive Daniele Capezzone su Libero, "non ha vincoli di responsabilità: ha un legittimo interesse a spararla grossa e a far casino. Più casino uguale più like, più canzoni scaricate, più concerti, più ospitate". Inoltre "Ghali si colloca fianco a fianco con i militanti più accesi della causa palestinese" che lo ringrazia. Ma davvero i dem "delegheranno a Ghali la definizione della linea di politica estera? Organizzeranno un karaoke e un fan club? E poi – per completare il dream team – punteranno su Dargen D’Amico per immigrazione e sistema pensionistico? Su Geolier per i giovani e le periferie?".

Registrati qui gratuitamente su Libero e leggi l'articolo integrale di Daniele Capezzone