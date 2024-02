Meloni elogiata dalla Cnn? Tommaso Foti: "Altro attestato internazionale"

20 febbraio 2024 a

a

a

Bistrattata dalla sinistra, che non fa che gridare all'allarme fascismo, Giorgia Meloni ha ricevuto un altro prestigioso riconoscimento all'estero. "Ancora un attestato internazionale arriva al lavoro del governo Meloni, questa volta dall’emittente statunitense Cnn", osserva il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"Dopo gli apprezzamenti di New York Times, Economist e Le Monde, stavolta è un editoriale del giornalista americano Fareed Zakaria a riconoscere come la presidente del Consiglio italiana abbia preso il testimone che fu della cancelliera tedesca Angela Merkel", prosegue il deputato di FdI.

"La sinistra ha sputato e urlato". Lega contestata, Salvini risponde all'odio rosso

"In particolare", aggiunge Foti, "viene evidenziata la capacità del presidente Meloni nel convincere il premier ungherese Vitkor Orban a sbloccare il pacchetto di aiuti dell’Unione europea all’Ucraina, apprezzando il piano Mattei, 'l’iniziativa per investire in Africa con l’obiettivo di migliorare le condizioni lì e scoraggiare le partenze'".

"'L’essere di sinistra in economia e di destra sui temi culturali' è secondo Zakaria la formula vincente del presidente Meloni: si può essere d’accordo o meno con detta impostazione, ma di sicuro - come l’editorialista della Cnn ha riconosciuto - rimane ancora popolare in Italia, tanto che fra i leader del G7 è quella che ha il tasso di consenso più alto", conclude Tommaso Foti. "Con buona pace delle opposizioni di sinistra condannate a usare un linguaggio d’odio per screditare, ma invano l’azione di un governo che è al fianco degli italiani".