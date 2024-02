Sardegna, il caso dell'audio imbarazzante: "Truzzu prende le distanze. La sinistra con De Luca che fa?

20 febbraio 2024 a

a

a

"Come giusto che sia, il candidato del centrodestra alla Regione Sardegna Truzzu ha preso le distanze da un messaggio diffuso da un candidato di coalizione in Gallura": Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, lo ha sottolineato in riferimento all'audio in cui un candidato alle regionali col centrodestra parlava di "sei ragazze in minigonna” come strategia per richiamare l’attenzione negli incontri politici. Un audio che Paolo Truzzu ha subito stigmatizzato, definendolo "imbarazzante e sgradevole" e prendendone nettamente le distanze.

Dopo l'intervento di Truzzu, Montaruli ha voluto fare un appunto: "Aspettiamo ora lo stesso comportamento dalla candidata di sinistra Todde in merito ai vergognosi insulti che il governatore De Luca ha rivolto al presidente Meloni". Il riferimento è alle parole che il governatore campano ha rivolto alla presidente del Consiglio nei giorni scorsi, dopo aver guidato la protesta di amministratori locali del Sud contro l'autonomia differenziata e per lo sblocco dei fondi di coesione. Dopo l'invito della premier di andare a lavorare anziché manifestare, De Luca ha risposto a tono: "Stro**a lavori lei".

"Non solo - ha proseguito la deputata di FdI - a due giorni di distanza, attendiamo una netta condanna anche da parte del segretario del Pd Schlein verso quelle parole pronunciate nel Transatlantico di Montecitorio e dirette alla donna che per la prima volta nella storia italiana ricopre il ruolo di presidente del Consiglio. Ancora una volta è netta la differenza nello stile e nel comportamento tra il centrodestra e le sinistre che legittimano toni violenti e inaccettabili".

Dello stesso parere la senatrice Antonella Zedda, coordinatrice FdI in Sardegna, che ha commentato: "Bene ha fatto Paolo Truzzu a prendere le distanze dal messaggio lanciato da un candidato di coalizione in Gallura". E ancora: "La sua presa di posizione non si è fatta attendere e questo denota uno stile che lo differenzia e lo contraddistingue dalla candidata Todde che sul caso degli insulti alla premier Meloni da parte del governatore De Luca si è invece trincerata in un silenzio assordante".