Vladimir Putin, tutti gli "smemorati" che hanno fatto affari con lui

21 febbraio 2024 a

a

a

Hanno fatto scalpore le parole di Vladimir Putin, che rispondendo a una domanda di una studentessa italiana ha affermato: "Nel vostro Paese mi sento a casa". Ed è vero, nonostante le amnesie della sinistra. Il punto è che ci sono molti "figli di Putin" che hanno fatto affari con lo Zar. E non si pensi a Silvio Berlusconi: oltre a lui, tutti i premier di sinistra hanno fatto a gara per compiacerlo. Enrico Letta andò a Sochi per "esportare i valori della nostra Costituzione". Vi proponiamo una rassegna dei "vuoti di memoria" dei progressisti.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Pietro Senaldi