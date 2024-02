Elly Schlein si affonda da sola: "Contestata dalla pensionata? Miracolo sia solo una"

23 febbraio 2024 a

a

a

Elly Schlein è stata contestata al mercato di Cagliari da una pensionata che le gridava "vergogna" mentre la segretaria rispondeva "vergogna" e rideva. Le immagini hanno fatto il giro del web.

Qui le immagini della pensionata e la risposta di Elly Schlein

"In un quartiere popolare siamo stati accolti da un centinaio di persone con grande calore, persone che ci hanno raccontato le loro difficoltà sul caro vita. Che ci sia stata soltanto una persona così arrabbiata, per me è un miracolo... un miracolo che fosse soltanto una", commenta la segretaria del Partito democratico ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 23 febbraio.

"Intrappolati e manganellati, è repressione": Pisa, Schlein urla contro il governo per "schivare" Mattarella?

"Questo non mi convincerà mai a non tornare tra la gente. È lì che il Pd deve stare", prosegue Elly Schlein, "altrimenti ci teniamo l’astensionismo al 50 per cento". Quindi, tornando alla donna che l'ha contestata, "la signora ha detto in una intervista che se la sarebbe presa con qualunque politico avesse incontrato. Ma la signora sa che il rischio di incontrare Giorgia Meloni al mercato non lo corre...", attacca la leader dem. "Meloni sta chiusa nel suo palazzo. Ha tagliato le pensioni, Meloni ha bocciato il salario minimo che eviterebbe alla signora di lavorare per 500 euro al mese. La destra questo rischio non lo corre", insiste la Schlein.

"La ho conosciuta, cosa penso della Meloni": Ornella Muti fa impazzire la sinistra

"Ora il Pd deve stare in mezzo alla gente per dire alle persone che cosa?", chiede la conduttrice. "Dobbiamo batterci per il salario minimo, per dire basta alla povertà. Per i giovani che scappano. Per la giustizia sociale", conclude la segretaria del Pd.