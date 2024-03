Sardegna, presunte irregolarità in due sezioni a Luras: registri in Tribunale

03 marzo 2024 a

a

a

In Sardegna si va avanti, a fare i calcoli per proclamare in modo definitivo il nuovo presidente. Come è noto nelle ultime ore il vantaggio della Todde si sarebbe assottigliato con Truzzo in recupero. Circostanza questa confermata anche da Camilla Soru, neo-consigliera, che al Corriere afferma: "Confermo che il divario si è assottigliato rispetto a lunedì ma il vantaggio sul candidato del centrodestra è rimasto e la vittoria non è in dubbio".

Ma cosa manca per avere la certezza della vittoria?". Poi ha aggiunto: "Mi dicono che domani dovrebbero arrivare i dati di un piccolo Comune, Silius, che ha poco più di mille abitanti. Non ci sono i numeri per ribaltare il risultato". Ma qualcuno comincia a muoversi, come Andrea Nieddu, candidato di FdI e sindaco di Berchidda in Gallura che non è risultato eletto consigliere regionale per una manciata di voti, ha già presentato al tribunale di tempio Pausania una richiesta di accesso agli atti dei seggi dei Comuni della circoscrizione Olbia-Tempio.

"Non è un aspetto trascurabile": FdI vigila sui voti in Sardegna, il dettaglio che può ribaltare tutto

"Come candidati ne abbiamo diritto. Si tratta solo di una verifica, ma se dovessi avere anche il minimo dubbio che ci siano delle incongruenze andrò oltre passando per le vie legali", spiega al Corriere. E Piero Maieli, consigliere regionale uscente del Psd’Az, dice che non si è "mai vista una situazione del genere" e arriva addirittura a profetizzare "problemi di ordine pubblico. Ho a cuore la tutela della democrazia". Insomma la partita a quanto pare non è ancora chiusa. Infine va sottolineato che proprio in Gallura è scoppiato un caso. Ci sarebbero infatti presunte irregolarità in due sezioni su tre del Comune di Luras i registri sono già stati portati al tribunale di Tempio da dove sono stati trasferiti a Cagliari per i controlli.