Elly Schlein, l'insulto alla Meloni: "Ricordate Achille Lauro?"

"Ricordate Achille Lauro?". Elly Schlein all'assalto di Giorgia Meloni scomoda pure lui. No, non l'Achille Lauro cantante trap diventato un habitué del Festival di Sanremo, quello di tormentoni come Rolls Royce o Domenica. No, il paragone è con il celebre armatore e politico napoletano diventato famoso negli anni Cinquanta per il "voto di scambio".

La segretaria del Pd in un avvelenatissimo post sulla propria pagina Facebook in clima di regionali in Abruzzo ricorda "quando regalava ai suoi elettori una scarpa sinistra e prometteva di dare la scarpa destra solo dopo il voto", e poi parte in quarta contro il governo Meloni: "Prima taglia le risorse per la Roma-Pescara dal Pnrr, poi a pochi giorni dal voto magicamente dicono di averle ritrovate da fondi FSC, sottraendoli però ad altri progetti per l'Abruzzo. È gioco delle tre carte, un furto mascherato. Con una mano tolgono, con l'altra ridanno togliendo da un'altra parte, e sperano pure di prendere gli applausi. Ma il 10 marzo gli abruzzesi possono rispondere a questa presa in giro e a 5 anni di malgoverno di Marsilio, riprendendosi il proprio futuro insieme a Luciano D'Amico".

Che il clima a sinistra sulle regionali sia infuocato, dopo il successo (ancora da certificare definitivamente) in Sardegna, e che l'intenzione sia quella di trasformare l'Abruzzo in un tentativo di spallata nazionale, lo conferma proprio Alessandra Todde, la neo-governatrice sarda. "Andrò anche io in Abruzzo, l'8 marzo per la chiusura della campagna elettorale", conferma la grillina in collegamento con Mezz'ora in più su Rai 3, intervistata da Monica Maggioni. La neoeletta presidente di regione si dice "felice di poterlo fare" e invita a "usare ogni leva possibile per mandare a casa, almeno regionalmente, questa destra", ricordando di avere sostenuto la campagna dei candidati alternativi "anche in Lombardia, per cui lo faccio con maggior convinzione per l'Abruzzo".