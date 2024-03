Abruzzo, Elly Schlein da Vespa: "La nostra testardaggine unitaria"

05 marzo 2024 a

"Uno scandalo di gravità inaudita, se ci sono stati questi ottocento accessi proibiti": Elly Schlein, ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti su Rai 1, lo ha detto a proposito dell'inchiesta su una presunta attività di dossieraggio ai danni di personaggi politici e non solo. "Domani - ha proseguito la segretaria del Pd - audiremo sia Cantone che Melillo in commissione Antimafia. È necessario che cose come questa non accadano più".

Parlando invece della guerra in corso a Gaza, la leader dem ha sostenuto la necessità fermare il premier israeliano Benjamin Netanyahu: "C'è un procedimento in corso alla corte dell'Aja" sull'accusa di genocidio a Tel Aviv per quanto sta accadendo nella Striscia. "Non c'è un numero giusto di morti civili - ha proseguito la Schlein - la brutalità di Hamas non può giustificare la brutalità sul popolo palestinese". E ancora: "Siamo riusciti a fare votare alla Camera una nostra risoluzione sul cessate il fuoco, lo diciamo da ottobre che serve un cessate il fuoco, la comunità internazionale fermi Netanyahu".

Parlando invece dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, la Schlein ha detto: "Abbiamo vinto insieme in Sardegna e spero vinceremo anche in Abruzzo. Con i 5 stelle sulla grandi questioni è possibile cercare un accordo tra diversi e noi lo faremo con testardaggine unitaria".