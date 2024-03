Elly Schlein, campagna elettorale in ospedale? Cacciata dalle corsie

08 marzo 2024 a

a

a

La segretaria del Pd Elly Schlein, in tour elettorale in Abruzzo in vista delle regionali di domenica 10 marzo, ieri voleva entrare nell’ospedale di Popoli, ma il direttore della Asl di Pescara l'ha bloccata, parlando di "visita inopportuna". Ne parla Pietro Senaldi su Libero: "La leader Pd si era programmata una comparsata pastorale nella struttura sanitaria pubblica di Popoli, in val Pescara, da dove avrebbe voluto puntare il dito contro la sanità locale ma il direttore della Asl di Pescara le ha negato lo show".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Pietro Senaldi