Regionali in Abruzzo, via allo spoglio: prima proiezione, Marsilio avanti di 9 punti

10 marzo 2024 a

a

a

E' la notte delle Regionali in Abruzzo. Alle 23 inizia lo spoglio, in attesa dei dati definitivi. Il governatore uscente Marco Marsilio per il centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Salvini Abruzzo, Marsilio Presidente, Noi Moderati e Udc, sfida il candidato del centrosinistra Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo, rappresentante del "campo largo" con Pd, Movimento 5 Stelle, Azione, Socialisti popolari, Alleanza Verdi e sinistra, Abruzzo Progressisti, Abruzzo Insieme e Riformisti e civici. Di seguito, la diretta.

Ore 00.07 - Prima proiezione, Marsilio avanti di 9 punti

Prima proiezione di Noto, copertura al 5%: Marsilio al 54,5%, D'Amico al 45,5%. In pratica, fotografa il divario più ampio della "forbice" degli exit poll tra i due candidati, una differenza di 9 punti.



Ore 23.30 - Secondo exit poll, allunga Marsilio

Secondo exit poll Noto per Rete 8: allunga Marsilio, la cui forbice ora oscilla tra il 50,5 e il 54,5%. D'Amico è dato invece tra 45,5 e 49.5 per cento.

Ore 23.17 - "L'affluenza tende a essere inferiore al 2019"

Secondo quanto comunicato dal sondaggista Lorenzo Pregliasco, spiega Mentana, l'affluenza ha subìto una brusca frenata nelle ultime ore di voto risultando leggermente inferiore al 2019. Niente "spallata" degli elettori.

Ore 23.03 - Primissimi exit poll, Marsilio avanti

Primissimi exit poll di Noto per Rete 8, la più importante tv abruzzese. Marsilio è dato tra 48,7 e 52,7%, mentre la forbice di D'Amico è tra 47,3 e 51,3%. "Significa che la partita è aperta", chiosa Mentana.

Ore 22.39 - Inizia la Maratona Mentana: "Fidiamoci solo dei dati veri"

Inizia su La7 la Maratona Mentana, con il direttore del TgLa7 Enrico Mentana che avverte. "Dalle 23 avremo exit poll, proiezioni e quant'altro. Ma stasera fatemi dare un consiglio, istruzioni per l'uso anche per me stesso: fidiamoci solo dei dati veri, siamo stati ammaestrati da alcuni precedenti con gli exit poll".

Ore 20.24 - Affluenza alle 19 al 43,93% (43,01% nel 2019)

Primo "indizio" dall'urna. Affluenza definitiva (1.634 sezioni su 1.634) alle 19 al 43,93% in Abruzzo, dove si vota per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale, secondo i dati del sistema Eligendo del Viminale. Un dato di poco superiore rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alle 19 aveva votato il 43,01% degli elettori. Alle ore 19 di oggi hanno votato in totale 530.813 elettori. Questa la percentuale di affluenza al voto provincia per provincia: Chieti 40,47%, L'Aquila 47,51%, Pescara 44,45%, Teramo 44,67%.