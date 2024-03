Abruzzo, vittoria nettissima di Marsilio. Meloni: "Riconferma storica". Forza Italia fa il botto

11 marzo 2024 a

a

a

Marco Marsilio ha vinto le elezioni in Abruzzo e resta alla guida della Regione. Il governatore uscente ha stravinto la sfida con il candidato del campo largo di centrosinistra, l'ex rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico, distanziandolo di quasi 7 punti, Mentre dunque il centrodestra cresce nei consensi si registra un crollo del Movimento 5 stelle e una sostanziale stabilità del Pd che è intorno al 20.

Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia primo partito in assoluto. Dunque Matteo Salvini che porta la Lega vicina all'8% (smentendo i "gufi" che la volevano al 4%) e soprattutto Forza Italia, che fa incetta di voti e si porta vicina al 14 per cento. Di seguito, la diretta.

Ore 08.58 - Forza Italia, Tajani: noi decisivi

“Il grande successo del centro-destra in Abruzzo conferma il giudizio positivo dei cittadini sul nostro buon governo. Ottimo il risultato di Forza Italia! E'una conferma del nostro ruolo fondamentale. Complimenti agli azzurri abruzzesi. Dedichiamo la vittoria a Silvio Berlusconi”. Lo scrive sui social il vice premier e segretario di FI, Antonio Tajani.

Ore 08.51 - Calenda: buon risultato

"Azione in #Abruzzo2024 chiude al 4%. Considerando la tipologia di elezione, che impone alleanze per noi non facili, l'assenza di consiglieri regionali e la presenza di liste civiche è un ottimo risultato. Faccio i complimenti al partito abruzzese e a Giulio Sottanelli". Così su X il leader di Azione, Carlo Calenda. Si accontanta di poco...

Ore 8,48 - Rotondi: Marsilio ha respinto ingiusto attacco campo larghissimo

"Il campo larghissimo ha sciupato il suo potenziale in un attacco sconsiderato e ingiusto alla persona di Marco Marsilio, che ne è uscito rafforzato". Così Gianfranco Rotondi, presidente della ’Dc con Rotondì, su Twitter commenta la vittoria di Marco Marsilio in Abruzzo.

Ore 8,20 - Lega: vittoria netta, avanti col buongoverno

"Netta vittoria del centrodestra, con un buon risultato per la Lega. Grazie Abruzzo, avanti col buongoverno per altri cinque anni!". Così una nota della Lega sulle Regionali abruzzesi

Ore 8,12 - Meloni: storica riconferma di Marsilio, grande orgoglio

"Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell’Abruzzo a essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia". Lo scrive sui social la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni.

Ore 08.01 - Lega: vittoria netta, avanti col buongoverno

“Netta vittoria del centrodestra, con un buon risultato per la Lega. Grazie Abruzzo, avanti col buongoverno per altri cinque anni!”. Così una nota della Lega sulle Regionali abruzzesi.

Ore 07.55 - Tajani: successo centrodestra conferma buongoverno

"Il grande successo del centrodestra in Abruzzo conferma il giudizio positivo dei cittadini sull'operato positivo del governo". Lo ha scritto su X il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani commentando la vittoria di Marco Marsilio alle elezioni regionali in Abruzzo. "Ottimo il risultato di Forza Italia! E' una conferma del nostro ruolo fondamentale. Complimenti agli azzurri abruzzesi. Dedichiamo la vittoria a Silvio Berlusconi", ha scritto Tajani.

Ore 07.23 - Il risultato definitivo

Mancano meno di 100 sezioni da scrutinare, ecco dunque i risultati definitivi delle elezioni in Abruzzo per quanto riguarda i candidati alla carica di governatore sono: Marco Marsilio, governatore uscente (centrodestra) ha il 53,5 per cento; Luciano D’Amico (centrosinistra e M5S) ha il 46,5 per cento.

Ore 06.55 - Il risultato partito per partito

FdI è il primo partito con il 24,05%. Nel 2019 ebbe il 6,5%, alle politiche del 2022 il 27,9%. La lista Marsilio Presidente ottiene il 5,78%. Forza Italia cresce: ha il 13,26%; nel 2019 ebbe il 9%, nel 2022 l’11,1%. La Lega cala: ottiene il 7,62%. Nel 2019 ebbe il 27,5%, nel 2022 l’8,1%. Noi Moderati è al 2,7%: alle politiche 2022 ottenne lo 0,7%. Il Pd ottiene il 20,39%: nel 2019 ebbe l’11,1%, nel 2022 il 16,6%. La lista D’Amico Presidente ha il 7,69%. Alleanza Verdi e sinistra ottiene il 3,6%: alle politiche si fermarono al 2,7%. Azione e Socialisti Popolari riformatori hanno il 3,96%: alle politiche Azione e Italia Viva ottennero il 6,3%. Il Movimento 5 Stelle ottiene il 6,48 per cento. Nel 2019 aveva il 24%, alle Politiche 2022 era sceso al 18,4%.