Abruzzo, l'affondo della Meloni: "Non importa quanto un campo sia largo"

11 marzo 2024

"Non importa quanto un campo sia largo, quello che conta è quanto quel campo sia coeso e abbia un'idea chiara da raccontare e da costruire per cittadini": Giorgia Meloni lo ha detto in un video pubblicato sui suoi canali social, commentando il trionfo del centrodestra, col governatore uscente Marco Marsilio, sul cosiddetto campo largo di centrosinistra, che invece aveva proposto il nome dell'economista Luciano D'Amico.

La presidente del Consiglio ha poi fatto le "congratulazioni a Marco Marsilio, primo presidente della storia della regione Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini". E infine ha aggiunto: "Il mio ringraziamento a tutto il centrodestra che è stato premiato per il buongoverno di questi anni. Noi faremo tutto quello che possiamo per non deludere le aspettative dell'Abruzzo che ripone grande fiducia in noi. Grazie!".

Intanto, a commentare l'esito delle urne è stato anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: "La comunità abruzzese con il suo voto ha dato un segnale chiaro, riconfermando il Presidente uscente. Ho appena sentito Marsilio per augurargli buon lavoro per il bene dell'Abruzzo", ha scritto sui social l'ex premier. Che poi ha aggiunto: "Ringrazio Luciano D'Amico per il gran lavoro fatto: un candidato serio e competente, con cui dall'opposizione continueremo a porre le basi per i progetti su sanità, ambiente e rilancio del tessuto produttivo. Marcheremo a uomo, per il bene dell'Abruzzo, la nuova Giunta e il Governo Meloni affinché vengano rispettate le mirabolanti promesse fatte da Meloni e Ministri negli ultimi giorni della campagna elettorale".