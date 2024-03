Michele Emiliano, il video di 2 anni fa che inchioda Decaro

26 marzo 2024 a

Altro che smentita, altro che "non ricorda bene". Michele Emiliano aveva già raccontato in tv alla pugliese TeleNorba 2 anni fa l'aneddoto dell'incontro tra lui e Antonio Decaro, allora assessore alla Mobilità del Comune di Bari e oggi sindaco uscente nonché presidente di Anci, e un rappresentante della famiglia Capriati, tra i più potenti e influenti clan della mafia barese.

Emiliano parlava a un inviato della tv pugliese e Decaro, negli studi del talk Il Graffio, ascoltava senza batter ciglio. Di più, a differenza di quanto accaduto domenica scorsa, il sindaco non aveva mai smentito quanto riferito dal governatore della Puglia.

Quel video d'archivio, passato praticamente sotto silenzio all'epoca, oggi è tornato clamorosamente d'attualità perché di fatto smentisce la raffica di rettifiche, smarcamenti e correzioni fornite sia da Emiliano sia da Decaro nelle ultime ore, figlie evidentemente di un grosso imbarazzo politico.

"L'assessore incaricato di installare le attrezzature elettroniche si chiamava Antonio Decaro, tornò in Comune molto spaventato perché era stato diciamo così 'incocciato'. Ricordo che tornammo insieme noi due, da soli, a casa del responsabile del luogo dove questo evento era avvenuto, che ovviamente non si aspettavano di trovarmi in casa. E io dissi: 'L'ingegnere è amico mio, sta qui perché deve proteggere i vostri bambini dalle automobili. Tutto chiaro?".

Sui social è un diluvio di critiche sui due big del Pd pugliese e non solo. E soprattutto finiscono sotto la lente di ingrandimento alcune espressioni del governatore, in particolare "il responsabile del luogo" riferito al capoclan e quel "l'ingegnere è amico mio" che sembra sottolineare la "spacconeria" ben poco istituzionale del presidente di Regione, un metodo peraltro già stigmatizzato da Matteo Renzi e da Italia Viva a suo tempo.

"Il video di due anni fa a TeleNorba in cui Emiliano dichiarava lo stesso episodio raccontato sul palco tre giorni fa. Decaro era ospite in studio, perché non lo ha smentito in diretta? E soprattutto: c’è un “responsabile del luogo”? E chi sarebbe??? E un sindaco pm lo legittima??", stigmatizza il tutto Annarita Digiorgio, giornalista pugliese e collaboratrice di Libero che ha rilanciato il video su X.

Ma deputati Pd, Pd ed Elly Schlein che dicono? Non sento quel solito fastidioso chiacchiericcio", si legge tra i commenti. "Questo è ancora peggio di ciò che ha detto l’altro giorno. Sembra lui il capoclan. Poi il responsabile del posto?", "Il Decaro non sembrava sconvolto…", "RESPONSABILE DEL LUOGO dice tutto. Questi sanno 'chi', 'cosa' e 'come' e non fanno nulla. Ma quanto marcia è la sinistra? Quanto male ha fatto e fa al paese per non perdere le poltrone?".