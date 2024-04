Debora Serracchiani contro Conte: "Lezioni di moralità a destra e a manca"

08 aprile 2024 a

Lo scontro tra Pd e M5s non conosce sosta. Ormai siamo alle comiche finali. Dopo la rottura in Puglia tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein di fatto ormai è una guerra quotidiana tra dem e grillini. Giuseppe Conte ha messo il coltello nella piaga e ha di fatto messo all'angolo il Pd della Schlein per quanto accaduto a Bari e in regione. E così il Pd risponde all'ex premier e scoppia l'ennesima lite.

A innescarla è Debora Serracchiani, esponente di peso del Nazareno: "Prima di fare lezioni di moralità a destra e a manca, Conte valuti se sia eticamente raccomandabile l’opportunismo di fare e disfare accordi politici per calcolo elettorale. Con i militanti del M5S stiamo tenendo aperti dialoghi costruttivi su molti territori e c’è rispetto reciproco, ma non sentiamo nessun bisogno che qualcuno fuori dal nostro partito venga a darci la linea e a dettare condizioni", afferma la Serracchiani.

Un affondo pesante sui Cinque Stelle che di fatto ora sono in trincea contro i dem. Una situazione esplosiva che può avere conseguenze (pesanti) sia in chiave Regionali in Basilicata, ma anche in chiave Europee. Poi la stessa Serracchiani porta a compimento il suo attacco finale: "In questo momento si fa fatica a capire chi sia l’avversario politico di Conte ma è certo - aggiunge la deputata dem - che è finito il tempo dei contratti di governo". Insomma ormai tra pentastellati e dem è tensione alle stelle.