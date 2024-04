L'aria che tira, scontro Moretti-Ravetto: "Avete problemi molto pesanti", "Ti piacerebbe!"

09 aprile 2024 a

"Alla faccia del garantismo". Si sa, nel Pd la presunzione di innocenza funziona spesso a targhe alterne. E così, se da un lato si invoca tutta la cautela possibile su quanto sta accedendo in Puglia, quando di mezzo c'è il centrodestra bisogna andare giù coi forconi. Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, intervenuta a L'Aria che Tira su La7, ha provato a spostare l'attenzione dai guai all'interno del campo largo verso la maggioranza: "Ci sono dei problemi molto pesanti all'interno del campo del centrodestra visti i rapporti pessimi tra Meloni e Salvini. Quindi, a proposito di rapporti, dovreste guardarvi bene a casa vostra".

Un tentativo di buttare la palla nell'altra metà campo che ha suscitato qualche sorriso e una battuta un po' piccata della deputata della Lega Laura Ravetto: "Vi piacerebbe Alessandra". Ecco quindi tornare il solito mantra, tutt'altro che garantista, sul caso del ministro del Turismo Daniela Santanché: "Avete una ministra indagata come la Santanché. La grande differenza tra noi e voi è che noi facciamo un passo indietro, voi le mele marce ve le tenete tutte attaccate alle poltrone",

Con David Parenzo che stava cercando di riportare la calma in studio, è arrivata secca la risposta della Ravetto: "Le indagini sono fatte anche a tutela dell'indagato; un indagato non è un rinviato a giudizio. Quindi se ci si improvvisa garantisti come ha fatto la Moretti, non si capisce come mai hanno chiesto le dimissioni di una ministra che non è stata rinviata a giudizio".