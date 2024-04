Dritto e Rovescio, Salini: "Reddito grillino? Come abituare i cittadini ai falsi invalidi"

12 aprile 2024 a

a

a

"Finanziare il non lavoro significa abituare i cittadini a fare quello che i falsi invalidi stanno facendo con quelli che sono davvero invalidi". Un concetto molto duro ma che spiega bene il principio del reddito di cittadinanza. A esporlo è Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia che è intervenuto durante l'ultima puntata di Diritto e Rovescio. Durante il talk show di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, l'azzurro si è confrontato con una cittadina a cui era stato tolto l'assegno a cinque stelle.

Un dialogo che si è dimostrato fin da subito complesso, specie per i toni usati dalla donna. "Le dò un suggerimento: io ascolto e lei ascolta così troviamo un modo di dire cose serie" l'ha ammonita il forzista. Salini ha spiegato come la Campania sia una terra che offre molte opportunità, con aziende che operano in settori d'eccellenza: "Ci sono i lavori stagionali, ci sono i lavori nel settore spaziale in Campania, ci sono i lavori nella meccatronica, ci sono i lavori sul calcolo numerico".

"Calci e pugni, perché non denunci?": Cruciani fa a pezzi il mediatore rom | Video

La strategia dev'essere investire in quei settori che garantiscano uno sviluppo all'Italia: "Nel momento in cui io sovvenziono, ma sovvenziono il lavoro difficile, quello che molti faticano ad accettare ma magari con 200 euro in più ti cambia la vita, allora la sovvenzione non la vado a togliere a chi ha bisogno e favorisco il lavoro vero. Favorisco quella cosa che rende il nostro Paese competitivo" ha spiegato l'eurodeputato.