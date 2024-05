Gennarone, "Meloni bocc***"? Dopo l'insulto, il silenzio di Conte e Schlein

03 maggio 2024 a

a

a

Ti chiami Gennarone, decidi di fare il rapper, credi persino di essere un artista, capita che ti invitino per il concerto sindacale per il primo maggio a Foggia, sei felice come un bimbetto e ti senti in diritto di sparare un insulto vergognoso a Giorgia Meloni. Ovviamente, quella frase davvero brutta («L’Italia sta vivendo l’ombra del fascismo grazie a quella bocc...ara di Giorgia Meloni»), dovrà ingoiarsela tutta perché stavolta vogliamo sperare che nessuno si metta a discutere di una querela che dovrà per forza essere presentata (e ci ha pensato anche una dirigente locale di Fdi). Ma la misura è davvero colma.

Chi ha autorizzato quel cafone a esprimersi in quella maniera di fronte a tutti nei confronti della premier? Quale medaglia gli hanno promesso? E perché né Elly Schlein né Giuseppe Conte hanno pronunciato una sola parola di censura verso un’espressione davvero intollerabile?

Meloni viene insultata? Schlein va in tv e fa una figuraccia: cosa dimentica

Ha molto più coraggio il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, che non le ha mandate a dire: «Massima solidarietà alla Presidente Meloni per l’inqualificabile aggressione verbale subita durante il concerto del Primo Maggio a Foggia. Ferma condanna verso un attacco vergognoso e sessista, che si pone in senso diametralmente opposto rispetto ai modelli, alla cultura e ai valori della Cisl e del sindacato italiano». (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente al sito Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Francesco Storace