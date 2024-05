Sondaggio Quorum-Youtrend: FdI stacca tutti, Pd-M5s arrancano, sfida Lega-Forza Italia

06 maggio 2024 a

Manca sempre meno alle elezioni europee. Un appuntamento fondamentale non solo per l'europa, ma anche per testare la salute del governo Meloni. Stando ai sondaggi, la premier può sorridere. Fratelli d'Italia è nettamente intesta a tutte le rilevazioni, anche l'ultima realizzata da Quorum/Youtrend per Sky Tg24. Il partito del premier guida la classifica delle preferenze con il 27.3%, in leggera flessione rispetto al dato precedente. Anche la fiducia nel Presidente del Consiglio è in netto aumento: Meloni è il leader più apprezzato con il 36%, in rialzo di 2 punti.

A quasi 7 punti di distanza si colloca il Pd di Elly Schlein. Seppur in ribasso dello 0.1, i dem si mantengono sopra la soglia psicologica del 20%, raccogliendo il 20.5%. Lontano il Movimento 5 Stelle, anch'esso in perdita rispetto al sondaggio precedente. Il partito di Giuseppe Conte riesce a ottenere il 16% dei consensi.

Il derby tra Forza Italia e Lega termina in pareggio. Sia gli azzurri che il Carroccio si attestano all'8.3%, anche se va segnalato il recupero del partito di Matteo Salvini che registra un +0.3%. La soglia del 4%, necessaria per eleggere parlamentari alle europee, viene superata sia dalla lista degli Stati Uniti d'Europa sia da Alleanza Verdi Sinistra. Renzi e Bonino raccolgono il 4.5% contro il 4.4% di Bonelli e Fratoianni. Fuori dai giochi Azione che si ferma al 3.8%, in crescita dello 0.3.