martedì 16 dicembre 2025
Il Sì alla riforma Nordio è avanti di 6 punti

I sondaggi sulle intenzioni di voto al referendum costituzionale che dovrà decidere dell’approvazione definitiva della riforma della Giustizia continuano a sorridere al centrodestra. L’ultima rilevazione è stata infatti condotta da Youtrend e ha mostrato come il Sì alla riforma scritta dal ministro Carlo Nordio si ancora nettamente in vantaggio sui contrari. 

Secondo il sondaggio in questione, a votare favorevolmente sarebbero il 53% degli italiani intenzionati a recarsi alle urne. Ben 6 punti rispetto a quanto viene sondato il No alla separazione delle carriere dei magistrati: il fronte dei contrari, capitanato dalla sinistra e dall’Associazione Nazionale Magistrati, ad oggi si fermerebbe al 47%.

Si tratta dell’ennesimo sondaggio favorevole alla riforma che, almeno dai numeri diffusi nell’ultimo mese, sembra essere gradita agli italiani. Un ruolo fondamentale lo giocherà l’affluenza. Secondo Youtrend, ad oggi dovrebbe attestarsi al 56%, ma la campagna elettorale è ancora lunga e i due fronti stanno lavorando assiduamente per convincere gli elettori a votare. Non essendoci il quorum nei referendum costituzionali, anche un solo voto in più può decidere le sorti della consultazione.

