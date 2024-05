Giuseppe Castiglione passa a Forza Italia e molla Calenda

15 maggio 2024 a

Giuseppe Castiglione è tornato alla sua casa d’origine, Forza Italia. L’annuncio, che da tempo era nell’aria, è arrivato ieri. Prima una nota di Azuione, il partito di Carlo Calenda che confermava l’addio di Castiglione ai centristi: «Dopo un confronto con l’onorevole Giuseppe Castiglione abbiamo preso atto delle insanabili divergenze politiche - si legge nella nota -, in particolare relativamente ai rapporti con Cuffaro e il suo gruppo in Sicilia. Auguriamo a Giuseppe di trovare una collocazione più consona per ciò che concerne i suoi valori e i suoi progetti politici».



La risposta, con tanto di nuova collocazione, da parte di castiglione non si è fatta attendere. «Ho deciso di aderire a Forza Italia e al suo progetto politico». Come detto per il deputato si tratta di un ritorno al passato. Castiglione, infatti, prima di essere rieletto nelle fila del Terzo Polo nel 2022, aveva già avuto un’esperienza parlamentare prima all’interno di Forza Italia e poi con l’Ncd di Angelino Alfano.

Come esponente di Azione Castiglione aveva ricoperto il ruolo di sottosegretario all’Agricoltura nei governi guidati da Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Continua, dunque, lo scouting a 360 gradi della Forza Italia targata Antonio Tajani con l’obiettivo di “allargarsi” al centro, coinvolgendo quell’area moderata da sempre bacino elettorale azzurro.