Ghisleri, l'ultimo sondaggio proietta FdI in orbita: Europee, tutte le cifre

21 maggio 2024 a

Alessandra Ghisleri, nel suo ultimo sondaggio per La Stampa, illustra lo scenario che potrebbe presentarsi alle prossime elezioni europee e quindi la composizione dell'europarlamento per quanto riguarda i partiti italiani. Secondo quanto riporta la direttrice di Euromedia Research, Fratelli d'Italia - che resta saldamente il primo partito - è al 27 per cento e quindi otterrà 22 seggi.

Il Partito democratico dovrebbe raggiungere il 20,3 per cento dei consensi e di conseguenza avrà 16 seggi. Ne occuperanno 15 i grillini del Movimento 5 stelle che secondo la Ghisleri si attesterà al 16,7 per cento.

La Lega di Matteo Salvini e Forza Italia guidata da Antonio Tajani potranno conquistare 7 seggi ciascuna anche se il Carroccio è dato al 9,2 per centro mentre il partito fondato da Silvio Berlusconi all'8,5 per cento.

A seguire Stati Uniti d'Europa, la lista in cui convergono Italia Viva di Matteo Renzi e +Europa di Emma Bonino dovrebbe attestarsi al 4,5 per cento e otterrebbe nel caso 4 seggi.

Avrà invece un seggio in meno Alleanza Verdi e Sinistra che dovrebbe registrare un 4,2 per cento e quindi avere 3 poltrone. Nessun seggio invece per Pace Terra Dignità di Michele Santoro che secondo il sondaggio non riuscirà a raggiungere la soglia di sbarramento fermandosi dunque al 2,7 per cento.