Campi Flegrei, lo sciacallaggio della sinistra: "Il governo se ne frega"

La sinistra ha cominciato lo sciacallaggio sul terremoto nei Campi Flegrei. Ieri sera 20 maggio si è registrata la più forte scossa degli ultimi 40 anni di magnitudo 4.4. Il sisma ha gettato nel panico la popolazione che si è riversata in strada. Ma lo sciame sismico va avanti da mesi.

"L'ennesimo terremoto nei Campi Flegrei ha scosso la popolazione civile che vive momenti di preoccupazione. Il governo venga a riferire in Aula per informare il Parlamento sulle misure urgenti adottate per proteggere la vita delle persone, delle comunità locali", attacca il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama. "Siamo vicini agli abitanti dei Campi Flegrei, che da mesi vivono nella paura del terremoto e ringraziamo i Vigili del Fuoco e la Protezione civile per il lavoro fatto". Ma, prosegue De Cristofaro, "non basta gestire l’emergenza, servono interventi strutturali, occorre la messa in sicurezza del territorio e degli edifici, in particolare quelle abitazioni più interessate dagli eventi sismici".

Quindi accusa la premier: "Peccato che il governo Meloni abbia azzerato i fondi per le ristrutturazioni antisismiche, e spostato anche quelli del Pnrr sulla messa in sicurezza del territorio. Però, per assecondare l’alleato Salvini, impegna ben 14 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto di Messina. Solo pochi spiccioli per la prevenzione sismica e una mole di denaro per un’opera inutile. Il governo Meloni non sta dalla parte dei cittadini".

Non risparmia attacchi al governo il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Francesco Silvestri, che scrive su Facebook: "Noi alla Camera provammo a inserire nel Decreto ad hoc, con un emendamento a firma del collega Caso, la possibilità di accedere al super sisma bonus 110 per cento che avrebbe permesso a molti cittadini di fare interventi a tutela della propria casa. Il governo ci disse no, ma non solo: hanno detto no anche agli emendamenti presentati sul nuovo decreto Superbonus, emendamenti che proprio stamane hanno bocciato, il risultato è che ora in quelle aree a dominare è la paura".

E ancora, tuona Silvestri: "In questa vicenda c’è tutta l’incuria di un esecutivo che se ne frega dei cittadini, che fa cassa su di loro e sui loro bisogni per poi spendere decine di miliardi su un ponte come quello di Messina, utile solo a dare mance e a fare passerelle. Ma disastroso sotto il profilo della tutela del territorio. Noi sogniamo un’Italia diversa, e non ci stancheremo mai di batterci per averla".

Ma la questione dei Campi Flegrei è all'attenzione del governo da quando si è insediato. "Sono in costante contatto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che segue sin da ieri sera la situazione nei Campi Flegrei. Domani pomeriggio lo stesso premier presiederà un apposito vertice interministeriale a Palazzo Chigi, per programmare eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione con il decreto legge dell’ottobre scorso", ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.