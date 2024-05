Campi Flegrei, De Luca show a Bagnoli: strette di mano e selfie per le strade

21 maggio 2024 a

La terra ha tremato forte a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. Tante scosse, con picchi di magnitudo 3.9 e 4.4, hanno costretto la gente a lasciare proprie abitazioni e a riversarsi in strada per la paura. Per fortuna, nessuno è rimasto gravemente ferito, ma è già partita la conta dei danni. Numerosi edifici ne sono usciti con crepe e tetti danneggiati: i vigili del fuoco sono al lavoro in tutta la provincia per mettere in sicurezza le aree più critiche e determinare l'agibilità o meno di diverse palazzine.

Migliaia di persone in strada hanno atteso per ore di avere indicazioni su come comportarsi. Mentre le amministrazioni comunali cercavano di capire come organizzarsi, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha incontrato alcuni cittadini nel quartiere di Bagnoli. Prima di recarsi all'unità di crisi, si è intrattenuto per alcuni minuti rassicurando tutti.

Strette di mano, parole di conforto per chi era più spaventato e anche qualche battuta. Accolto fra gli applausi della gente, il governatore del Pd non si è sottratto dal suo solito personaggio. Fra selfie e video rimbalzarti immediatamente sui social, De Luca è poi risalito in macchina per andare a incontrare i sindaci delle zone compite dal sisma.

